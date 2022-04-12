Ukrayna - Rusya savaşında 48. gün... "Ruslar Dombas'taki güçlerine takviye yapıyor"

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 48. gününe girildi. Rus güçleri odağını Ukrayna'nın doğusuna kaydırmış durumda.

ABD'li bir savunma yetkilisi Rusya'nın Donbas'taki güçlerine ikmal ve takviye yaptığına dair işaretler görüyoruz dedi.



Rusya'nın Donetsk'in kuzeybatısındaki birliklerini güçlendirdiği kaydedildi.

Rus medyasına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'sa

Ukrayna'yla müzakereler sırasında operasyonlarımız durmayacak açıklaması yaptı.

ZELENSKİ'DEN 'KİMYASAL SİLAH' İDDİASI

Rusya’nın Mariupol savunucularına karşı kimyasal silah kullanabileceklerini açıkladığını aktaran Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, “Bunu çok ciddiye alıyoruz. Bu, Rus saldırganlığına çok daha sert ve daha hızlı yanıt vermenin gerekli olduğu anlamına geliyor” dedi.

YAPTIRIM MESAJI



Rus petrolüne ambargo uygulanması talebini yineleyen Ukrayna lideri, "Avrupa Birliği, Rusya'ya karşı altıncı yaptırım paketini gündeme aldı. Bu yaptırımları öyle bir zamanda uygulamak gerekiyor ki, Rusların yıkıcı silahlarla düzenlediği saldırılardan tek kelime dahi edilmemeli. Rusya'ya karşı petrol ambargosu mecburidir. Bunun dışındaki her hamle Ruslar tarafından gülümsemeyle karşılanacaktır" diye konuştu. HABERİN AYRINTILARI

RUSYA'NIN "121 BİN ÇOCUĞU EVLATLIK VERMEK İÇİN KAÇIRDIĞI" İDDİASI



Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya'nın 121 binden fazla Ukraynalı çocuğu evlatlık vermek için kaçırdığını iddia etti.



Kyslytsya, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Rusya'yı Ukraynalı çocukları evlatlık vermek için kaçırmakla suçladı.



Rusya'nın Mariupol ve Donetsk gibi yerlerden çocukları kaçırdığını iddia eden Kyslytsya, "İşgalciler 121 binden fazla çocuğu Ukrayna dışına çıkardı." dedi.

