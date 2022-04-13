Ukrayna - Rusya savaşında 49. gün: Kremlin’den Biden’a ‘soykırım’ yanıtı

Ukrayna - Rusya arasında savaş sürüyor...

Kiev Bölge Polis Müdürü Andrey Nebitov, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Kiev bölgesinde ölen sivillerin sayısının 720'yi geçtiğini, 200'den fazla sivilin ise kayıp olduğunu açıkladı.



Nebitov, Ukrayna İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar Kiev bölgesinde Rus askerlerinin işlediği suçlarla ilgili 3 binden fazla soruşturma açıldığını bildirdi.



Kiev bölgesinde Rus saldırıları nedeniyle ölen sivillerden cesedi tespit edilenlerin sayısının 720'yi geçtiğini belirten Nebitov, 200'den fazla kişinin de kayıp olduğunu kaydetti.

KREMLİN'DEN BİDEN'A YANIT

Kremlin’den yapılan açıklamada, “ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’da soykırım yapılmak istendiği iddiasını reddediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'i Ukrayna'da "soykırım" yapmakla suçlamıştı.

"Soykırım" ifadesini kasıtlı olarak kullandığını belirten Biden, "Putin'in Ukraynalı olma fikrini silmeye çalıştığı daha da belirginleşiyor" demişti.



RUS ORDUSU 19 BİN 800 ASKER, 158 UÇAK, 143 HELİKOPTER VE 739 TANKINI KAYBETTİ'



Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 19 bin 800 asker, 158 uçak, 143 helikopter ve 739 tankını kaybettiği bildirildi.



Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-13 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.



Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 19 bin 800 asker öldürüldü, Ruslara ait 158 uçak, 143 helikopter, 739 tank, 1964 zırhlı araç, 358 top, 115 roketatar sistemi ve 64 hava savunma sistemi imha edildi.



Rus güçleri, 1429 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 132 insansız hava aracını da kaybetti.



Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: MARİUPOL’DE BİN 26 UKRAYNA ASKERİ TESLİM OLDU



Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Mariupol’de bin 26 Ukrayna askerinin silah bırakarak teslim olduğunu ileri sürdü.



Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.



Mariupol şehrinde Ukrayna askerlerinin teslim olduğunu savunan Konaşenkov, “Mariupol’de İlyiç Metalurji tesisi alanında, Rus askeri birlikleri ve (sözde) Donetsk Halk Cumhuriyeti güçlerinin başarılı eylemleri sonucunda 36. Deniz Tugayı’na bağlı bin 26 Ukrayna askeri, gönüllü olarak silah bıraktı ve teslim oldu. Askerler arasında 162 subay ve 47 kadın asker de bulunuyor" ifadesini kullandı.



Konaşenkov, yaralı olan 151 Ukrayna askerine acil müdahalede bulunulduğunu ve tedavileri için Mariupol hastanesine gönderildiğini ileri sürdü.



Gece boyunca denizden ve havadan yüksek hassasiyetli roketlerle Sadovoe ve Çudnov yerleşim birimleri yakınlarında Ukrayna ordusunun 2 büyük roket ve top deposunun yok edildiğini iddia eden Konaşenkov, Mirgorod askeri hava üssünde, 2’si Mi-24 ve 2’si Mi-8 olmak üzere, 4 askeri helikopterin vurulduğunu öne sürdü.



Rus hava kuvvetlerinin Ukrayna’ya ait 46 askeri nesneyi yok ettiğini ileri süren Konaşenkov, roket ve topçu birliklerinin teknik araçlar, komuta merkezi ve cephaneliklerden oluşan 693 hedefi vurduğunu iddia etti.



Konaşenkov, “Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 130 uçak, 103 helikopter, 244 hava savunma füze sistemi, 447 insansız hava aracı, 2 bin 169 tank ve zırhlı araç, 243 çok namlulu roketatar, 931 obüs ve havan topu, 2 bin 76 özel askeri araç yok edildi” diye konuştu.

ZELENSKİ'DEN RUSYA'YA 'ESİR DEĞİŞİMİ' TEKLİFİ



Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'ya 'esir değişimi' teklifinde bulundu. Zelenski, gözaltına alındığı açıklanan Rusya yanlısı siyasetçi Medvedçuk'a karşılık Rusya'nın esir tuttuğu Ukraynalıların serbest bırakılmasını önerdi. HABERİN AYRINTILARI

RUSYA: 765 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ



Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da savaşın başından bu yana tehlikeli bölgelerden 765 binden fazla kişinin tahliye edildiğini bildirdi.



Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'da çatışmaların sürdüğü bölgelerden sivilleri tahliye etmeyi sürdürdüklerini söyledi.



Ukrayna'nın Harkiv ve Mariupol yönlerinde sivillerin tahliyesi için her gün insani koridorların açıldığına dikkati çeken Mizintsev, Almanya, Türkiye ve Fransa'nın girişimleriyle Mariupol'den Berdyansk kentine ek koridorların oluşturulduğunu dile getirdi.



Son 24 saatte Ukrayna'nın tehlikeli bölgelerinden 3 bin 482'si çocuk 25 bin 560 kişinin tahliye edildiğini belirten Mizintsev, "Bugüne kadar 144 bin 105'i çocuk olmak üzere toplam 765 bin 779 kişi tahliye edildi. Mariupol'den doğuya doğru insani yardım koridorundan toplam 136 bin 284 kişi kurtarılabildi. Bunların 625'i son 24 saatte kurtarıldı." ifadelerini kullandı.