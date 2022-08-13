Ukrayna-Rusya savaşında son durum: Rusya, Donetsk'te yer alan Pisky köyünün kontrolünü tamamen ele geçirdi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 171'inci gününde devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, çatışmaların yoğunlaştığı Donetsk bölgesinde yer alan Pisky köyünün kontrolünü tamamen eline geçirdiğini duyurdu.

Haberler - ntv.com.tr 13.08.2022 - 14:18

Ukrayna-Rusya savaşında son durum: Rusya, Donetsk'te yer alan Pisky köyünün kontrolünü tamamen ele geçirdi

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Interfax haber ajansının Savunma Bakanlığı’ndan aktardığına göre Rus güçleri, 'nın Donetsk bölgesinde yer alan Pisky'nin kontrolünü tamamen ele geçirdi.

Bakanlık ayrıca, Rus kuvvetlerinin Kramatorsk yakınlarında yer alan ABD tarafından tedarik edilen bir HIMARS roket sistemini ve sistem için mühimmat içeren bir depoyu imha ettiğini aktardı.

Rusya, Pisky köyünün konrolünü tamamen ele geçirdiğini duyurdu. Rusya, Pisky köyünün konrolünü tamamen ele geçirdiğini duyurdu.

RUSLAR, GORLİVKA-ZAYÇEVE İSTİKAMETİNDE KISMI BAŞARI ELDE ETTİ

Diğer taraftan, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın son açıklamasında  çatışmaların Donetsk'e bağlı Bakhmut bölgesinde yoğunlaştığı bildirildi.

Ukrayna, çayışmaların Donetsk'e bağlı Bakhmut bölgesinde yoğunlaştığını duyurdu. Ukrayna, çayışmaların Donetsk'e bağlı Bakhmut bölgesinde yoğunlaştığını duyurdu.

Açıklamada, tank, top ve uçaklarla saldırı gerçekleştiren Rus güçlerinin Gorlivka-Zayçeve istikametinde kısmi başarı elde ettiği aktarıldı.

SİVİL YAPILARA SALDIRILAR SÜRÜYOR

Ukrayna makamlarının bilgilerine göre Rus ordusuna karşı direniş sürerken Ruslar da bazı şehirlere füze saldırısı düzenledi.

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