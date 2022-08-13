Ukrayna-Rusya savaşında son durum: Rusya, Donetsk'te yer alan Pisky köyünün kontrolünü tamamen ele geçirdi

Interfax haber ajansının Rusya Savunma Bakanlığı’ndan aktardığına göre Rus güçleri, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yer alan Pisky'nin kontrolünü tamamen ele geçirdi.

Bakanlık ayrıca, Rus kuvvetlerinin Kramatorsk yakınlarında yer alan ABD tarafından tedarik edilen bir HIMARS roket sistemini ve sistem için mühimmat içeren bir depoyu imha ettiğini aktardı.



Rusya, Pisky köyünün konrolünü tamamen ele geçirdiğini duyurdu.

RUSLAR, GORLİVKA-ZAYÇEVE İSTİKAMETİNDE KISMI BAŞARI ELDE ETTİ



Diğer taraftan, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın son açıklamasında çatışmaların Donetsk'e bağlı Bakhmut bölgesinde yoğunlaştığı bildirildi.



Ukrayna, çayışmaların Donetsk'e bağlı Bakhmut bölgesinde yoğunlaştığını duyurdu.

Açıklamada, tank, top ve uçaklarla saldırı gerçekleştiren Rus güçlerinin Gorlivka-Zayçeve istikametinde kısmi başarı elde ettiği aktarıldı.



SİVİL YAPILARA SALDIRILAR SÜRÜYOR



Ukrayna makamlarının bilgilerine göre Rus ordusuna karşı direniş sürerken Ruslar da bazı şehirlere füze saldırısı düzenledi.