Ukrayna-Rusya Savaşı'nın 19. gününde yaşananların özeti

- Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 19. gününde taraflar dördüncü kez bir araya geldi. Müzakerelere yarın devam edileceği belirtildi. HABERİN DETAYLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

-Rusya’nın, Mariupol kentindeki kadın doğum hastanesine düzenlediği saldırıda ağır yaralanan ve sedyeyle taşınan hamile bir kadın ve bebeği öldü. Doktorlar, bebeğinin öldüğünü duyunca, acı içinde kendilerine ‘‘beni de öldürün’’ dediğini anlattı. VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

-Kremlin'den yapılan son açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in operasyonun en başında ordudan büyük kentlere baskın düzenlenmesi istemediği belirtilerek, "Rusya, Çin'den askeri destek istemedi. ABD ve AB, Rusya'yı Ukrayna'nın büyük şehirlerine saldırmaya çalışıyor. Bunun provakosyon olduğunu söyledik. Rusya, Ukrayna'daki operasyonlarına devam etmek için yeterli askeri kaynağa sahip" denildi.

-Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereschuk, Rusya ile kabul edilen geçiçi ateşkes kapsamında bugün 10 insani koridor açıldığını duyurdu.



KİEV'DEKİ 9 KATLI BİR BİNAYA TOP MERMİSİ İSABET ETTİ

-Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir apartmana füze isabet etti.Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Gerashchenko'ya göre, olay esnasında iki kişi öldü ve üç kişi hastaneye kaldırıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 9 katlı bir binaya yop mermisi isabet etti.

"RUSYA'YA YAPTIRIMLAR İŞE YARAMAZ"

-Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Batı ülkelerinin, Rusya'ya uyguladığı yaptırımların işe yaramayacağını açıkladı.

-Batı'nın uyguladığı yaptırımlar Rusya'da temel gıda fiyatlarında artışa, teknoloji ürünlerinde ise fahiş fiyatlara neden oldu.HABERİN DETAYLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN.



-Lviv'de, Polonya sınırına sadece 25 kilometre uzaklıktaki Ukrayna'nın Uluslararası Barış ve Güvenlik Enstitüsü füze saldırısı düzenlendi. Ukrayna'nın açıklamasına göre 35 kişi öldü, 124 kişi yaralandı. Rusya'nın bildirdiğine göreyse saldırıda 180 yabancı paralı asker öldürüldü.



ABD ve İngiltere, Rusya'ya karşı petrol ambargosu uyguluyor.

ZELENSKİ'DEN AÇIKLAMA

-Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere katılan heyetlerin görevinin, iki ülkenin devlet başkanlarının katılacağı bir toplantıyı organize etmek olduğunu söyledi. Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, NATO'ya hava sahasını kapatma çağrısını yineleyen Zelenski, "Ukrayna gökyüzünün kapatılmaması, Rus füzelerinin sizin bölgenize, NATO vatandaşlarının topraklarına da düşeceği anlamına geliyor. Bu sadece bir zaman meselesidir" dedi.



-Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları devam ederken, başkent Kiev'in dışındaki Irpin kasabasında mültecileri görüntüleyen ABD'li gazeteci Brent Renaud, Rus kuvvetleri tarafından öldürüldü.

-Rus güçlerinin ele geçirdiği Yılan Adası'ndaki hasar uzaydan görüntülendi. HABERİN DETAYLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ELON MUSK, PUTİN'E MEYDAN OKUDU



-Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okudu. Putin'i teke tek dövüşe çağıran Musk, bahislerin Ukrayna üzerine oynanacağını söyledi. HABERİN DETAYLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

UKRAYNA'DA SİVİL YERLEŞİM YERLERİ BOMBARDIMAN ALTINDA