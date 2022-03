Ukrayna, Rusya'ya karşı savaşan yabancı gönüllülere vatandaşlık vereceğini açıkladı

Ukrayna İçişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Yenin Yevhen, Ukrayna'ya seyahat eden ve gönüllü olan Ukrayna ordusuna katılan gönüllülere, devletin Sınır Muhafız Servisi tarafından bir askeri kart verileceğini açıkladı. Bu gönüllerin gelecekte Ukrayna vatandaşlığı almaya hak kazanacak yabancı uyruklular arasında yer alacağı belirtildi.

⚡️Foreign volunteers will be able to obtain Ukrainian citizenship if they want to, First Deputy Interior Minister Yevhen Yenin said on March 9.



Twenty thousand foreign volunteers have joined Ukrainian forces to fight Russia since March 6.