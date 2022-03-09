Ukrayna, Rusya'ya karşı savaşan yabancı gönüllülere vatandaşlık vereceğini açıkladı

Ukrayna İçişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Yenin Yevhen, Ukrayna'ya seyahat eden ve gönüllü olan Ukrayna ordusuna katılan gönüllülere, devletin Sınır Muhafız Servisi tarafından bir askeri kart verileceğini açıkladı. Bu gönüllerin gelecekte Ukrayna vatandaşlığı almaya hak kazanacak yabancı uyruklular arasında yer alacağı belirtildi.

⚡️Foreign volunteers will be able to obtain Ukrainian citizenship if they want to, First Deputy Interior Minister Yevhen Yenin said on March 9.



Twenty thousand foreign volunteers have joined Ukrainian forces to fight Russia since March 6. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 9, 2022

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ise yabancı savaş gücünün "Ukrayna'nın Uluslararası Bölgesel Savunma Lejyonu'nun bir parçası olarak Ukrayna'yı ve dünya düzenini savunacağını" açıkladı. Kuleba geçen pazar günü, 52 ülkeden 20 binden fazla gönüllünün Ukrayna'da savaşmak için kaydolduğunu söyledi.



Bununla birlikte, geçen ay Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'ya karşı mücadelede kendisine katılmak için gönüllülerden oluşan bir "uluslararası tugay" oluşturduğunu duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından, ABD ve İngiltere Rusya'ya perol ambargosu uyguladı.

GÖNÜLLÜ ASKERLERİN ÇOĞU AVRUPA ÜLKELERİNDEN GELDİ



Gönüllü askerler, hükümetlerinin vatandaşlarının savaşa daha kolay katılmasını sağlayan Polonya, Danimarka ve Letonya dahil olmak üzere genellikle Avrupa ülkelerinden geldi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 2 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında vatandaşları Ukrayna’nın savunmasına katılmaya çağırmıştı.



Letonya hükümeti de geçen ay benzer şekilde halkı Ukrayna’nın yanında olmaya çağırmıştı. Milletvekili Juris Rancanis, "Ukrayna'yı desteklemek isteyen ve Ukrayna'nın bağımsızlığını ve ortak güvenliğimizi savunmak için orada gönüllü olarak hizmet etmek isteyen vatandaşlarımız bunu yapabilmelidir" demişti.