    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Ukrayna: 'Savaş uzun sürmez' diyen Rus general Rezantsev öldü

Rus ordusunun Ukrayna'daki kayıpları her geçen gün artıyor. Son olarak Rusya'nın 49. Birleşik silah ordusu komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev'in öldürüldüğü iddia edildi.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 25.03.2022 - 19:14

Ukrayna: 'Savaş uzun sürmez' diyen Rus general Rezantsev öldü

İlişkili Haberler

Rusya-Ukrayna savaşında 30. gün... Rusya, Ukrayna'ya saldırılarının ilk aşamasındaki amaçlarına ulaştığını duyurdu

Rusya-Ukrayna savaşında 30. gün... Rusya, Ukrayna'ya saldırılarının ilk aşamasındaki amaçlarına ulaştığını duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Oleksiy Arestoviç, görüntülü açıklamada, Rus Korgeneral'in Ukrayna askeri birliklerince Herson bölgesindeki Çernobaevka havaalanında öldürüldüğünü açıkladı. 

Arestoviç, "Şimdi bunu kesin olarak söyleyebiliriz. Ukrayna birlikleri, ’nın güney askeri bölgesinin 49. Kombine Silah Ordusu'nun Komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev’i etkisiz hale getirdi" dedi.

Rusya'nın saldırılarının ardından 3,6 milyon Ukraynalı Avrupa'ya sığındı. Rusya'nın saldırılarının ardından 3,6 milyon Ukraynalı Avrupa'ya sığındı.

Rus ordusunun 200. Özel Tabur Taktik Birliği'nde Ukrayna’ya karşı savaşan 648 askerden de sadece 3’ünün hayatta kaldığını belirten Arestoviç, "Ukrayna topraklarına 'özel bir askeri operasyona' katılmak için gönderilen söz konusu birlikteki 648 askerden 645’i öldü, geriye kalan 3 askerden 2’si de yaralı" diye konuştu.

 48 yaşındaki Rus tümgeneralin, işgalin dördüncü gününde "Savaşın kısa sürede biteceğini" söylediği gelen bilgiler arasında bulunuyor.

"PUTİN'iN 6 GENERALİ ÖLDÜRÜLDÜ"

Bununla birlikte, Rezantsev'in ölümüyle birlikte işgalin başından bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 6 generalini kaybettiği iddia edildi.

Son bir ayda Rus ordusunun komuta kademesinden 15 ismin öldürüldüğü de Kiev'in iddiaları arasında yer alıyor. Rusya ise bu iddiaları reddediyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

UKRAYNA SAVAŞI HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...