Ukrayna savaşının Rus özel sektörüne etkisi 45 milyar dolar

Rusya-Ukrayna savaşının çok sayıda şirket tarafından 45 milyar dolarlık anlaşmayı bozduğu bildirildi.



Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından dünya genelinde en az 100 şirketin toplam 45 milyar doları aşan finansman anlaşmalarını ertelediği veya geri çektiği ortaya çıktı.



Savaş nedeniyle artan oynaklık ve belirsizlik nedeniyle piyasalar sarsılırken, yatırımcı iştahının her geçen gün azaldığı vurgulandı.



Bloomberg tarafından derlenen haberde, halka arzlar, tahviller, krediler, birleşmeler, krediler ve satın almaların derinden etkilendiğinin altı çizildi.



50 ŞİRKET HALKA AÇILMA PLANLARINI DURDURDU



Şubat ayının sonundan bu yana, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği sıralarda, aralarında biyoteknoloji şirketi Bioxytran, medya ve finansal hizmetler şirketi Crown Equity Holdings ve ilaç şirketi Sagimet'in de bulunduğu 30'u ABD'de listelenmeyi planlayan yaklaşık 50 şirket halka açılma planlarını durduğu aktarıldı.



Bloomberg'in bildirdiğine göre, Birleşme ve Satın Alma pazarında, Rus saldırılarından bu yana 5 milyar doları aşan yaklaşık 10 anlaşma durdurulurken, küresel birleşme ve satın almaların Ocak ve Mart arasında bir yıl öncesine göre yüzde 15 düşüşle 1,02 trilyon dolara geriledi.



TAHVİL İHRACI YÜZDE 14 DÜŞTÜ



En çok etkilenen bölgenin Avrupa olduğu belirtilirken, tahvil ihracı dünya çapında bugüne kadar yüzde 14 düştü.



Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin neden olduğu jeopolitik belirsizlik ve kötüleşen enflasyonu kontrol altına almak için dünya çapında artan faiz oranları yatırımcılarda korkuya neden olurken, 2022 yılı halka arzlarının 594 milyar dolarlık rekor bir sağladığı 2021 ile bir tezat oluşturdu.



Piyasalarda bir korku göstergesi olarak görülen Volatilite Endeksi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle 30'un üzerine çıkarken, 2022 yılı ortalaması ise 26'nın üzerine çıktı.