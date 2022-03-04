Ukrayna'da vurulan santralin yakınındaki Türk yaşananları anlattı

Ukrayna'nın Zaporijya kentinde mahsur kalan Türkiye Aşçılar Federasyonu Ukrayna Temsilcisi Emrecan Tekin, dün gece Rusya tarafından vurulan nükleer santrale 10 kilometre mesafede olduklarını söyledi. Durumun her geçen saat kötüye gittiğini belirten Tekin, "Bizlere santraldeki sızıntı nedeniyle gaz maskesi takmamızı ve şehirden olabildiğince uzağa gitmemiz söylendi" dedi.

Haberler - DHA 04.03.2022 - 14:24

Ukrayna'da vurulan santralin yakınındaki Türk yaşananları anlattı

Rusya, dün ’nın Zaporijya kentindeki nükleer santrali vurdu. Eşi ve 2 yaşındaki oğluyla beraber Zaporijya'da mahsur kalan Türkiye Aşçılar Federasyonu Ukrayna Temsilcisi Emrecan Tekin, saldırının ardından yerel halka şehri tahliye etmeleri duyurusu yapıldığını söyledi.


"OLABİLDİĞİNCE UZAĞA GİDİN"

Tekin, "Bulunduğumuz yere yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Avrupa'nın en büyük nükleer santraline Rus askerlerince saldırı gerçekleştirildi. Rus askerleri saldırının ardından bölgeden çekildi. Ukrayna askerleri de çekilmeye başladı. Yetkililer, halka en kısa sürede şehri tahliye etmelerini ve olabildiğince uzağa gitmelerini söyledi" dedi.

Tekin, sızıntı olabileceği gerekçesiyle herkesten gaz maskesi takılmasının istendiğini söyledi.

"Her geçen daha da kötüye gidiyor" sözlerini kullanan Tekin, "Dışarıda çok kötü bir hava var. Durumumuz her geçen saat daha da kötüye gidiyor. 9'uncu gündeyiz ve şimdide bir nükleer santralle uğraşmaya başladık" sözlerini kullandı.

"DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI"

"Putin'i durduran olmazsa ne biz ne de Avrupa kalacak" diyen Tekin, "Dayanacak gücümüz kalmadı, lütfen sesimizi duyun" diye konuştu.

Acil olarak tahliye edilmeyi beklediklerini de belirten Tekin, "Dayanacak gücümüz kalmadı. Lütfen sesimizi duyun" diye konuştu.

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