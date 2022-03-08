Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 2 milyona ulaştı

Birleşmiş Milletler, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 2 milyona ulaştığını duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.03.2022 - 13:26

Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 2 milyona ulaştı

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(BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, -Ukrayna savaşı nedeniyle 24 Şubat'tan bu yana yerinden edilen sivillere ilişkin bilgi verdi.

Grandi, "Bugün Ukrayna'dan çıkış yapan mülteci sayısı iki milyona ulaşıyor. İki milyon." ifadesini kullandı.

BM verilerine göre, Ukraynalı mültecilerin yarısından fazlası Polonya'ya geçti. Polonya'yı sırasıyla Macaristan, Slovakya, Moldova, Romanya, Rusya, Belarus ve diğer Avrupa ülkeleri takip ediyor.

BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.

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