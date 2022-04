Ukrayna'dan Rusya'ya Kiev yanıtı: Her türlü senaryoya hazırız

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya'nın Kiev’e olası saldırı tehditleriyle ilgili, "Her türlü senaryoya hazırız ve tek bir Rus senaryosu bile işe yaramayacak" dedi.



Ukrayna, Rusya'nın Kiev’e füze saldırısını yeniden başlatma olasılığıyla ilgili tehditlerine yanıt verdi.



Yermak, yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın her türlü senaryoya hazır olduğunu kaydederek, "Rusya'nın sadece sivillerle savaşmayı başardığını" dile getirdi.



Yermak, Kiev'e muhtemel füze saldırılarının yeniden başlatılmasına ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı resmi temsilcisinin açıklamalarıyla ilgili olarak, "Rusya, kendi provokasyonları ile bir sonraki tehditler için bir neden hazırlıyor. Zaten Kiev'e olası füze saldırıları hakkında konuşmaya başladılar." dedi.



Yermak, "Her türlü senaryoya hazırız ve tek bir Rus senaryosu bile işe yaramayacak. Kremlin, yalnızca onlara cevap veremeyen bir sivil nüfusla nasıl savaşacağını bildiğini kanıtladı. Rusya, tüm suçları için gelecekte uluslararası mahkemede cevap verecektir" diye konuştu.



Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna tarafından Rusya topraklarına saldırıların devam etmesi halinde Rus ordusunun Kiev dahil karar alma merkezlerini vuracağını söylemişti.