Ukraynalı liderler AB'ye tam üyelik için ortak bildiri imzaladı

Ukrayna Parlamentosu'nda düzenlenen toplantıda Zelenski, Şmigal ve Stefançuk, AB'ye tam üyelik hedefine ilişkin ortak bildiriye imza attı.



Zelenski, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Bugün, hükümetin tüm kollarının birliğinin bir işareti ve Ukrayna'nın AB'ye tam üyelik stratejik hedefine ulaşma kararlılığımızın bir işareti olan ortak bildiriyi imzaladık" dedi.

"ÜYELİK SÜRECİMİZ ON YILLAR BOYUNCA SÜRMEMELİ"



Bu bildirinin imzalanmasının; savaşın beşinci gününde AB’ye üyelik başvurusunun imzalanması gibi büyük önem taşıdığını kaydeden Zelenski, "Adaylığın 115. günündeyiz, üyelik yolumuz yıllar, on yıllar sürmemeli. AB'deki dostlarımızın bizim için tarihi bir karara daha hızlı ve sağlam bir şekilde varmalarını sağlamak için üzerimize düşeni mükemmel bir şekilde yapmalıyız" diye konuştu.



Zelenski, “Bu salondaki AB bayrağı hepimizin" dedi.

Ülkeyi AB üyelik müzakerelerinin başlamasına da yoğun ve sorumlu bir şekilde hazırlamaları gerektiğini kaydeden Zelenski, “Bu salondaki AB Bayrağı hepimizin, devletin tüm birimlerinin görevinin bir simgesidir" dedi.



Zelenski, ülkesinin AB üyeliğinin sadece jeopolitik amaç taşımadığını, bunun aynı zamanda tüm aile ve şirketlere belirli faydalar sağlayacağını vurguladı.



Toplantı sırasında salona AB Bayrağı asılırken, toplantıda ayrıca AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen çevrim içi konuşma yaptı.