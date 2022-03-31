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Ukraynalı müzakereci NTV’de

Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Mihail Podolyak, NTV yayınında soruları yanıtladı. Ukrayna'nın garantörlük teklifi üzerine konuşan Podolyak, “Garantör olan ülkeler ya silah ya ordu ya mali destek verecek” derken, “Türkiye’nin ne kadar çaba sarfettiğini görüyoruz” diye konuştu.

Haberler - NTV 31.03.2022 - 11:44

Ukraynalı müzakereci NTV’de

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İstanbul'da Ukrayna ve Rusya heyetlerinin buluşmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Mihail Podolyak, NTV yayınında Deniz Kilislioğlu’nun sorularını yanıtladı.

YA SİLAH YA ORDU YA MALİ DESTEK

Kiev’in garantörlük teklifinin ayrıntıları üzerine konuşan Podolyak, “Ukrayna, gelecekte garantör olacak pek çok ülke ile anlaşma imzalayacak ve bu garantör ülkeler ülkemizle ilgili bir çatışma ortaya çıkarsa bize yardımcı olacaklar. Yani garantör ülkeler uluslararası hukuk çerçevesinde, hukuki yükümlülük üstenecekler. Ukrayna ile ilgili bir çatışma ortaya çıkması durumunda ya silah olarak ya da ordu katılımı ile ya da mali olarak yardımda bulunacaklar” şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE EN ETKİN ÜLKE'

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Türkiye’nin garantör ülkeler arasında olduğunu söyleyen Podolyak, “Türkiye'nin bu barış sürecinde ne kadar çaba sarfettiğini görüyoruz.  Türkiye, bu süreçte en etkin ülkelerden biriydi, hatta en etkin olanı dersem yanlış olmaz” şeklinde konuştu.

HANGİ ÜLKELER ASKERİ GARANTÖR OLACAK?

Türkiye ve Almanya haricinde Polonya-İsrail ve Kanada'yı askeri garantör olarak sayan Podolyak, “Çin ve Rusya da garantör ülke olarak teklifimizin içerisinde. Bununla amaç şu, Rusya sadece Ukrayna karşısında değil garantör ülkeler karşısında da yükümlülüklere sahip olacak” dedi.

GARANTÖRLER NASIL DEVREYE GİRECEK?

“Sözleşmenin anlamı şu: Saldırıda bulunmayı düşünen bir ülke, Ukrayna'nın yalnız kalmayacağını, Ukrayna'nın yanında orduları ve silahlarıyla başka ülkelerin de olacağını bilecek” diyen müzakereci, karar alma sürecinin çoğunluk kararıyla alınacağının altını çizdi.

‘KIRIM’I İLK KEZ İSTANBUL’DA İLETTİK’

Sözleşmeden kaynaklanan güvenlik garantileri Kırım ve Donbas ile ilgili olmadığını söyleyen Podolyak, “Kırım sorunun çözümü 15 yıl ertelenmiyor. 15 yıl içinde bu sorunu çözmeye çalışacağız. Bir de bugüne kadar müzakerelerimizde Kırım sorunu geçmedi. İstanbul'daki görüşmelerde ilk defa sözkonusu oldu” diye konuştu.

Ukraynalı müzakereci, “İstanbul'da Kırım ile ilgili resmi görüşümüzü ilettik Rusya'ya. Bundan önce Rusya sadece ültimatomlar veriyordu” şeklinde konuştu.

‘İSTANBUL'DA BÜYÜK BİR MESAFE KATEDİLDİ’

Uzlaşmanın ne zaman olacağına dair soruya ise Podolyak, “Gerçekten büyük bir mesafe katedildi İstanbul'da. Cumhurbaşkanlarımızın görüşmesini sağlayacak belgeler tamamlandı. Bu sözleşme onlara yeterli zemin oluşturacaktır” dedi.
Uzlaşmanın ne zaman olacağına dair soruya ise Podolyak, “Gerçekten büyük bir mesafe katedildi İstanbul'da. Cumhurbaşkanlarımızın görüşmesini sağlayacak belgeler tamamlandı. Bu sözleşme onlara yeterli zemin oluşturacaktır” dedi.

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