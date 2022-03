Usta kalemlerden Ukrayna Rusya savaşı analizi: Putin'in seçenekleri neler?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle başlatılan Ukrayna işgali 9. günde devam ediyor. Savaşa yönelik birçok tahmin bulunuyor. Dünya genelinde merakla takip edilen saldırılar önde gelen basın organlarında kendine geniş yer buluyor.

New York Times'dan Politico'ya kadar birçok yayın organında savaşa ilişkin analizler bulunuyor. İşte savaşa dair köşe yazarlarının yorumları...

UKRAYNA'DA "SON OYUN"A DOĞRU



New York Times gazetesinden Ross Douthat'ın yorumları şöyle oldu: Batı tarafından desteklenen ve sürgündeki Ukrayna hükümeti tarafından yönetilen bir gerilla savaşı dünyası. Böyle bir yere doğru gidiyoruz. Rusya'ya dayatılan finansal ve kültürel izolasyon devam ederse, mevcut Rusya-Çin uyumunun gerçek bir eksen, hatta kendi başına bir "Avrasya finansal ve ekonomik sistemi" haline dönüşmesi de mümkün. Savaşın nasıl sona ereceği ve ne tür bir barışın geleceği küresel dengeler açısından artık çok önemli. Henüz test edilmemiş, bilinmezlerle dolu bir çağa gidiyoruz.



PUTİN'İN B PLANI OLMADIĞI ÇOK AÇIK

Rus ordusunun ele geçirdiği Ukrayna toprakları...

Yine New York Times'dan Thomes L. Friedman ise savaşı böyle yorumladı: Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna'da yapmayı umduğu şeyi yapamıyor: bir kukla hükümet kurayım, hasarsız şekilde ev döneyim. Ama farkında değil ki bir kukla yönetim kurarsa, sonsuza kadar askerleri orada olacak. Bence Putin'in artık dört seçeneği var: erken kaybetmek, geç kaybetmek, büyük kaybetmek veya küçük kaybetmek. Batı dünyası tarihte eşine az rastlanır birlik halinde. Emin olun ki Putin'in bunlardan başka seçeneği yok, ne yaparsa yapsın sonuçta o kaybedecek.



PUTİN'İN TEHDİTLERİNİ CİDDİYE ALMAK

Saldırılar yoğun bir insani göçe neden oldu. 1 milyondan fazla Ukraynalı ülkeden kaçarken çok daha fazlası kendi ülke içerisinde yer değiştirdi.

The Hill'den Iwind Redlener ise şu ifadeleri kullandı: Bu savaşın üç farklı sonucu olabilir. ilki; Putin Ukrayna’yı dümdüz eder, kazanır. İkinci muhtemel sonuç; Ukrayna direnir yaptırımlar etkili olur, Ruslar çekilir ve Ukrayna kazanır. Son ihtimal ise şu; Rus halkı Putin’i devirir tüm dünya zafer ilan eder!



UKRAYNALI SİVİLLERE YAPILANLAR CEVAPSIZ KALMAMALI



The Washington Post Editör Masası notuyla yaptığı analizinde şunları söyledi: Bay Macron, “en kötüsünün henüz gelmediğini" söyleyerek dünyayı uyarıyor. Haklı olabilir. Bay Putin, Ukrayna'nın iradesini kırmak için yıkıcı şiddeti tırmandırıyor. Şimdi Ukrayna halkına insani yardım ve ordusuna silah desteğini hızlandırmak için gecikmemek lazım. Çünkü Rusya'nın lideri, fazlasıyla hak ettiğini düşündüğü Ukrayna toprakları için durmayacak. Ne yazık ki, saldırganlık ve vahşetten daha çok sivilin zarar göreceği günler geliyor.



"KURBANLAR BEYAZ OLDUĞU İÇİN UKRAYNA'YI DAHA ÇOK ÖNEMSİYORUZ"



Ukrayna savaşı dünyadaki bütün çatışmalardan daha fazla tepki çekti. Newsweek'ten Michale Shank bu durumu şu sözlerle açıkladı: Rusya liderinin hesap vermesi gereken gün gelecek. Şimdi onun yarattığı tehdidi bir şekilde "benzersiz" olarak açıklamaya veya haklı çıkarmaya çalışmak yerine çok daha önemli bir iş yapalım; tüm insanlık için geçerli olacak ahlaki bir tutarlılık oluşturalım. Kurbanlarının rengi ne olursa olsun, gelecekteki savaşların önlenmesi amacıyla yeni bir ahlaki söylem ve emsal oluşturmak için bunu bir fırsat olarak görelim. Şimdi tam zamanı.



UKRAYNA İŞGALİ İLK SOSYAL MEDYA SAVAŞI



The Spectator'dan Stephen L. Miller savaşın iletişimine odaklandığı yazısında şöyle konuştlu: Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, sosyal medya rönesansı sırasında olgunlaştı ve şimdi Twitter ya da YouTube kanalından geniş bir kitleye ulaşabileceğini biliyor. Yeni dijital çağda savaşlar sadece karada ya da insansız hava araçlarıyla değil, Twitter üzerinden yapılacak. Hala televizyonu eski tüfek gazeteciler gemiye binebilir veya geride kalabilirler. Gerçek şu ki, Putin sahada kazansa bile yeni kuşak onu aslında bir "kaybeden" olarak bilecek ve işlediği suçlar sonsuza kadar dijital dünyada anlatılacak.



RUSYA'NIN UKRAYNA MÜCADELESİNİN NEDENLERİ



Politico'dan Victoria Smolkin'in yorumu ise şöyle: Putin, devasa cephaneliğine ve tanklarına rağmen kendi ordusunun Ukraynalılara karşı bir savaşı kazanmak için gereken moralden yoksun olduğunu yakında görecek. Bu savaşın kaderini Rus halkı ve Ukrayna’daki Rus askerleri belirleyecek. Ya gerçekleri görecekler, ya da gözlerini kapatacaklar. İşte tam da bu nedenle, şaka yapmıyor. Putin’in nükleer silah vurgusunu ciddiye almak zordundayız.