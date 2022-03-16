Zelenski ABD Kongresi'ne seslendi: Bu teröre dünyadan bir yanıt istiyoruz

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Kongresi'ne seslendi. "Size bugün ihtiyacımız var" diyerek ülkesi içni yardım çağrısında bulunan Zelenski, "Rusya binlerce kişi için gökyüzünü ölüm kaynağı haline getirdi. Bu teröre dünyadan bir yanıt istiyoruz" dedi.

Zelenski'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"BU TERÖRE DÜNYADAN BİR YANIT İSTİYORUZ"

Şu anda halkımızın kaderi belirleniyor. Rusya değerlerimize, insalığa saldırdı. Özgürlüğümüze saldırıldı. Bunun için çalışan, kanunlara uyan, dürüstçe yaşayan herkese saldırıldı. Büyük tarihinizde bizi anlamanız içni Ukrayna'nın yaşadıklarını anlayabileceğiniz sayfalar var. Ve size bugün ihtiyacımız var.

Üç haftadır her gece Harkov, Odessa gibi tüm bu kentler bomba yağar hale geldi. Rusya binlerce kişi için gökyüzünü ölüm kaynağı haline getirdi. Şimdiye kadar binden fazla füze attı, sayısız bomba yağdırdı. Bu teröre dünyadan bir yanıt istiyoruz. Bir uçuşa yasak bölge istiyoruz. Sizden çok mu şey istiyoruz?

"PUTİN'LE BAĞINI KOPARMAYAN RUSYA YETKİLİLERİNE YAPTIRIM UYGULANMALI"

Halkımı ve gökyüzümü korumak zorundayım. Sizin yardımınıza ihtiyacım var. Benim de bir hayalim var, o da ülkemi savunmak. Şimdiye kadar ülkenizin bizim için yaptıkları için müteşekkiriz.



Bu en karanlık anda size daha fazlasını yapma çağrısında bulunuyorum. Yeni yaptırımlara ihtiyaç var. Her hafta her gün yapılacak yeni yaptırımlarla Rusya'nın savaş makinesinin durdurulmaya ihtiyacı var. Şu anda görevde olan ve Putin'le bağlarını koparmayan tüm siyasilere ve tüm devlet yetkililerine yaptırım uygulanmasını istiyoruz. Tüm Amerikan şirketleri derhal Rus pazarından çıkmalı. Rus pazarı bizim kanımızla dolup taştı.

"YENİ ULUSLARARASI KURUMLARA İHTİYAÇ VAR"

Yeni araçlarla hızlıca Rusya'nın işgaline karşı yanıtımızı artırmalıyız. Bir gün daha kaybedilmeden ivedilikle cezalandırılmalılar. Yeni uluslararası kurumlara, yeni ittifaklara ihtiyacımız var. 24 saat içerisinde her türlü ülkeye destek olacak, siyasi, finansal ve silah desteği sağlayabilecek yeni bir birlik kurulmalı.