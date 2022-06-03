Zelenski: Dünyanın en büyük ikinci ordusunu durdurduk

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının 100. gününde, "Dünyanın en büyük ikinci ordusunu durdurduk" açıklamasını yaptı.

"Mücadelemizde 100'üncü gün. 100 gündür yılmayan bir ruh. Bu süre zarfında düşman herhangi bir stratejik hedefine ulaşamadı. Bunun yene güçsüzlüğünü sivil alt yapıya ve insanlara kaydırdı" diyen Ukrayna Devlet Başkanı sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu 100 günlük süreçte Ukrayna kimsenin inanamayacağı şeyi yaptı. Dünyanın en büyük ikinci ordusunu durdurduk. Topraklarımızın bir kısmını geri kazandık ve düşmanı püskürtmeye devam ediyoruz. Ukrayna'yı ayakta tutan ve savunmaya devam eden herkese teşekkür ederim. Zafer bizimdir."

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 100. gününde devam ediyor.

RUSYA: DONBAS'TA BELİRLİ SONUÇLARA ULAŞILDI



Diğer taraftan, Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, askeri operasyonların amacının Donbas Bölgesi'ndeki halkın korunması olduğunu hatırlatarak, "Operasyonun esas amacı, Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Luhansk Halk Cumhuriyeti’ndeki insanların korunmasıdır. Onların korunması adına önlemler alınıyor ve bu alanda belli sonuçlara ulaşıldı. Barışçıl bir yaşam kurulmasına geçiş imkanı tanınmıştır. Bu operasyon, askeri harekatın tüm hedeflerine ulaşılana kadar devam edecektir" dedi.