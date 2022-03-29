Zelenski: Görüşmelerden gelen sinyaller pozitif ama bombardımanı durdurmuyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin açıklamalarından satırbaşları;



Rusya ile görüşmelerden gelen sinyallere pozitif diyebiliriz ama bu sinyaller Rus bombardımanını durdurmuyor. Rusya'nın bazı askeri operasyonları durdurma açıklamasına karşın durum daha iyiye gitmiyor.



Sadece görüşmelerden çıkan somut sonuçlar güvenilirdir. Yokoluşumuz için mücadeleye devam eden bir gücün temsilcilerinin sözlerine güvenmek için neden göremiyoruz.



Rus ordusunun hala büyük bir saldırı ihtimali var, bu nedenle savunma çabalarımızı azaltmıyoruz.

