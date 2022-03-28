Zelenski: "Rusya savaş öncesi topraklara çekilsin"

Zelenski, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesaj​​​​​​​ında, Ukrayna ile Rusya müzakere heyetleri arasında Türkiye’de yapılacak görüşmelere değindi.



Müzakerelerde önceliklerinin bilindiğini vurgulayan Zelenskiy, "Önümüzde yeni bir müzakere turu var, çünkü biz barış arıyoruz. Bana söylenene göre, Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var. Bu fena değil. Sonucu görelim." dedi.



Zelenskiy, ülkesinde hayatın normale dönmesini hedeflediklerini belirterek, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün tartışılmaz olduğunu ve etkin güvenlik garantilerinin devleti için zorunlu olduğunu sözlerine ekledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülkesinin işgal edilmesinden bu yana Rus gazetecilerle yaptığı ilk röportajda, Ukrayna'nın savaşı sona erdirmek için koşullarını anlattı.



Popüler Rus bağımsız haber siteleri Rain ve Meduza'ya verdiği röportajda Zelenskyi, herhangi bir barış anlaşmasının ancak Rusya'nın askerlerini işgal başlamadan önce işgal edilen topraklara, yani Kırım ve Donbas bölgesindeki ayrılıkçıların elindeki bölgelere çekmesi halinde mümkün olabileceğini söyledi.

Zelenskyi, ana hedeflerinin "Zayiat sayısını azami ölçüde azaltmak (ve) bu savaşın süresini kısaltmak" olduğunu söyledi.



Zelenskyi, Ukrayna'nın Rusya ile "tarafsızlık" ve "nükleer olmayan statü" pozisyonunu tartışmaya hazır olduğunu, ancak karşılığında ülkesi için güvenlik garantisi istediğini söyledi.



Konuyu Ukrayna'da referanduma sunacağını ve herhangi bir anlaşmanın "garantör ülkeler" tarafından onaylanması gerektiğini belirten Zelenski, Rus birlikleri Ukrayna topraklarında kaldığı sürece İngiltere ve Türkiye gibi garantör ülkelerin hiçbir anlaşma imzalamayacağını yineledi.