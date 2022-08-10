Zelenski: Savaş Kırım ile başladı, Kırım'ın kurtuluşu ile bitmeli

Kırım uluslararası olarak Ukrayna'nın bir parçası olarak tanınıyor. Ancak Karadeniz yarımadası, küresel toplumun gayri meşru gördüğü bir referandumun ardından 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edildi. Birçok Ukraynalı bunu Rusya ile savaşlarının başlangıcı olarak görüyor.



Bununla birlikte, Kırım'ın batısında yer alan ve Rus turistler arasında popüler olan sahil kasabalarının yakınında bulunan Novofedorivka yakınlarındaki Saky askeri üssünde geçtiğimiz günlerde birçok patlama meydana geldi.

KIRIM'DAKİ PATLAMALAR



Novofedorivka ve Saky, Ukrayna kıyı şeridini ablukaya alan Rusya'nın Karadeniz filosuna ev sahipliği yapan Sivastopol limanının yaklaşık 50 km kuzeyinde bulunuyor. Hava üssü, Rusya tarafından Ukrayna'nın derinliklerindeki hedeflere saldırı başlatmak için kullanılmıştı.



Kırım'da Rusya'ya ait Saky askeri üssünde meydana gelen patlamanın ardından dumanlar yükseldi.

SALDIRILARIN ARKASINDA UKRAYNA MI VAR?

BBC’nin haberine göre sosyal medyada paylaşılan görüntüler, plaj sakinlerinin patlamalar sırasında koştuğunu gösterdi ve görgü tanıkları en az 12 patlama duyduklarını söyledi. Kırım'ın Rusya tarafından atanan sağlık departmanı, patlamalar esnasında bir sivilin öldüğünü ve sekiz kişinin de yaralandığını açıkladı.



Ukrayna Devlet Başkanı Yardımcısı Mykhailo Podolyak, patlamaların arkasında Ukrayna'nın olduğu iddialarını yalanlayarak "Tabii ki hayır. Bununla ne işimiz var?" dedi.



Öte yandan, Ukrayna’nın Kırım’a saldırması halinde Rusya’nın buna çok sert bir şekilde yanıt vereceği düşünülüyor. Rusya’nın eski devlet başkanı Dmitry Medvedev geçen ay Ukrayna'nın Kırım'ı hedef alması halinde, "Ukrayna için kıyamet günü hemen gelecek" demişti.



Saky askeri üsssü Kırım'daki popüler tatil kasabalarının yakınında yer alıyor.

ZELENSKİ: SAVAŞ KIRIM İLE BAŞLADI KIRIM İLE BİTMELİ

Zelenski, dün gece geç saatlerde yaptığı konuşmada patlamalara değinmedi, ancak Kırım hakkında yaptığı açıklamalarda, "Ukrayna'ya karşı Rus savaşının Kırım'ın işgaliyle başladığını unutmayacağız. Bu Rus savaşı Kırım'la başladı ve Kırım'la sona ermeli. Kırım’ın kurtuluşuyla" dedi.



Öte yandan, Zelenski'nin son sözleri, Ukrayna'nın savaş bitmeden önce yarımadayı geri alması gerektiğine inandığını gösteriyor. Ancak, Ukrayna Devlet Başkanı geçmişte bu konuda farklı şeyler söyledi. Zelenski, daha önce, Rusya'nın 24 Şubat'tan önce pozisyonlarına dönmesi halinde Ukrayna'nın barışı kabul edebileceğini, bu da Kırım'ın geri alınmasının daha fazla müzakere konusu olabileceği anlamına geldiğini belirtti.



Rusya, 2014 yılında Kırım'ı ilhak etti.

RUSYA'NIN KIRIM'I İLHAKI



Rusya, Ukrayna ve Batılı ülkelerin yasa dışı olarak kabul ettiği bir referandumda Rusya'ya katılmak için oy kullanan ve Rusça konuşan çoğunluğa sahip olan Kırım'ı Mart 2014'te ilhak etmişti.



Oylama, kimliği belirsiz Rus birliklerinin yarımadanın çevresindeki birkaç stratejik noktanın kontrolünü ele geçirmesinin ardından aceleyle yapılmıştı. O yılın başlarında, aylarca süren Avrupa yanlısı protestolar, Ukrayna'nın Rus destekli cumhurbaşkanının devrilmesiyle sonuçlanmıştı.



Bu yıl 24 Şubat'ta Moskova, Kırım'ı Rus birliklerini Ukrayna'nın daha derinlerine taşımak için bir sıçrama tahtası olarak kullanarak Ukrayna'ya yönelik tam ölçekli bir işgal başlattı.

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