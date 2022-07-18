Zelenski, Tuğgeneral Vasil Malyuk'u istihbarat başkanı olarak atadı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin Güvenlik Servisi (SBU) Başkanlığına vekaleten Tuğgeneral Vasil Malyuk'un atanmasına karar verdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.07.2022 - 14:37

Zelenski, Tuğgeneral Vasil Malyuk'u istihbarat başkanı olarak atadı

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 Devlet Başkanlığı'nın internet sayfasında yayımlanan karara göre, SBU Başkanlığı'na, kurumun Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Malyuk vekaleten atandı.

Zelenskiy, dün, SBU Başkanı İvan Bakanov ile Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova'yı görevden almıştı.

Tuğgeneral Vasil Malyuk. Tuğgeneral Vasil Malyuk.

Konuya ilişkin açıklama yapan Zelenski, işgal altındaki topraklarda kalan 60'tan fazla Güvenlik Servisi ve kolluk kuvvetleri çalışanının Ruslarla iş birliği yaptığını belirterek, bu durumun yöneticilerle ilgili ciddi sorunlar uyandırdığını kaydetmişti.

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