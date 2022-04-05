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Zelenski: Türkiye Mariupol'daki yaralıları ve ölüleri gemilerle nakletmeye hazır

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye'nin Mariupol'daki yaralıları ve ölenleri gemilerle çıkarmaya hazır olduğunu söyledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.04.2022 - 17:32

Zelenski: Türkiye Mariupol'daki yaralıları ve ölüleri gemilerle nakletmeye hazır

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Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yerel gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralıların ve ölenlerin Mariupol'dan çıkarılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu konuda diplomatik görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Zelenski, şunları söyledi:

Ukrayna ve Rusya arasındaki förüşmelerde en anlamlı ilerleme İstanbul'da kaydedildi. Ukrayna ve Rusya arasındaki förüşmelerde en anlamlı ilerleme İstanbul'da kaydedildi.

"Türkiye yaralıları ve ölüleri gemilerle Berdyansk'tan nakletmeye hazır. Mariupol'a yaklaşmaları imkansız. (Güvenlik nedeniyle) Buna izin vermeyiz. Berdyansk'tan nakledebilirler. Yani (yaralı ve ölülerin) Berdyansk'a götürülmeleri gerekiyor. Yaralıları ve ölüleri (Mariupol'dan) çıkarmak için tüm altyapımız hazır. Putin'den onay bekliyoruz. Ben Erdoğan ile konuştum, Erdoğan onunla konuştu. Şimdi bu durum Putin'in onayına bağlı."

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Mariupol'deki sivil ve yaralıların denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebileceklerini, bu kapsamda Rus ve Ukraynalı yetkililerle görüştüklerini söylemişti.

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