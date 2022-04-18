Zelenski, Ukrayna'nın AB üyeliğine aday statüsü sağlayacak anketi teslim etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine aday statüsü elde etmesi için doldurulan anketi AB'nin Ukrayna'daki Delegasyonu Başkanı Matti Maasikas'a teslim etti.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.04.2022 - 19:08

Zelenski, Ukrayna'nın AB üyeliğine aday statüsü sağlayacak anketi teslim etti

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Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Zelenski, Maasikas ile bir araya geldi.

Açıklamaya göre, Zelenski görüşmede, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Kiev ziyareti sırasında AB üyeliğine başvuru anketini kendisine teslim ettiğini hatırlatarak, "Bugün, devletimizin AB'ye üye olma yolundaki aşamalarından ve halkımızın ilerlediği ve uğruna mücadele ettiği arzularından biridir" değerlendirmesinde bulundu.

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