Zelenski “United24” isimli online yardım platformu kurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, “United 24” isimli bir online yardım platformu kurduğunu açıkladı. Zelenski, Ukrayna'nın sadece kendi özgürlüğü için değil, demokratik dünya için savaştığını açıkladı.

Haberler - İHA 05.05.2022 - 14:23

Zelenski “United24” isimli online yardım platformu kurdu

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Rusya’nın 'ya saldırıları 2 aydan daha fazla bir süredir devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı , Ukrayna’ya destek olmak isteyen kişi ve kurumların işini kolaylaştırmak için online yardım platformu kurduğunu açıkladı.

“United24” isimli platform hakkında bilgi veren Zelenskiy, “Bugün dünyadaki özgür ülkeler, şirketler, uluslararası organizasyonlar ve en önemlisi insanlar Ukrayna’nın etrafında birleşti. Şu an siz de onlardan birisiniz, teşekkürler. Sadece birlikteyken, savaşı durdurabilir ve Rusya’nın yok ettiklerini yeniden inşa edebiliriz. Birlikteyken, özgürlüğün tiranlığı yenmesine yardım edebiliriz” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, United24 adlı bir destek platformu kurdu.  Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, United24 adlı bir destek platformu kurdu. 

"HER BAĞIŞIN ZAFER İÇİN ÖNEMİ VAR"

Toplanan bağışların Ukrayna’nın milli bankasına aktarılacağını ve bakanlıklara iletileceğini belirten Zelensky, “Bağış toplama platformu, Ukrayna'yı desteklemek için başlatılan küresel ‘United24’ girişiminin bir parçasıdır. Burada bir tıkla yapabileceğiniz bağışlarla savunucularımız ile sivillerimizi koruyabilir ve Ukrayna’yı yeniden inşa edebilirsiniz.

Tüm bağışlar, Ukrayna’nın milli bankasına gönderilecek ve ilgili bakanlıklara verilecektir. Raporlar, her 24 saatte güncellenecektir. Her bağışın zafer için önemi var. Korumak ve yeniden inşa etmek için bağış yapın. Ukrayna bugün sadece kendi özgürlüğü için değil, demokratik dünya için savaşıyor. Sizlerin katkısını Ukrayna’nın zaferinde ve özgürlüğünde daima hatırlayacağız. Teşekkürler” diye konuştu.

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