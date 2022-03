Zelenski: Bedeli ne olursa olsun vatanımız için savaşmaya devam edeceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan yaptırımlarla Rusya üzerindeki baskının artırılmasını istedi ve "Pes etmeyeceğiz, kaybetmeyeceğiz, denizde ve havada sonuna kadar savaşacağız. Ne pahasına olursa olsun topraklarımız için savaşmaya devam edeceğiz." dedi.



Zelenski, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den video konferans yoluyla Avam Kamarası'nda İngiliz parlamenterlere hitap etti. Zelenski, konuşmasını Ukraynaca gerçekleştirdi ve milletvekillerine İngilizce simultane çeviri yapıldı.



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, konuşmasında, ülkesinin Rusya'ya karşı verdiği savaşı, "İngiltere'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki çabalarına benzetti.



"(Savaşın) Birinci gününde sabah 04.00'te seyir füzeleri tarafından saldırıya uğradık. Herkes uyandı, insanlar, çocuklar, tüm Ukrayna uyandı ve o zamandan beri uyumuyoruz." diyen Zelenskiy, her bir Ukraynalının ülkesi için mücadele verdiğinin altını çizdi.



Zelenski, Ukrayna'nın daha sonra hava saldırılarına maruz kaldığını, ancak, Rusya'nın kendilerinden silah bırakmalarını istediğinde Ukraynalıların savaşmaya devam ettiğini dile getirdi.



Ukrayna genelinde sürekli bombardımanların gerçekleştiğini söyleyen Zelenski, konuşmasında, İngiliz milletvekillerine savaşın günden güne nasıl devam ettiğini anlattı.



Zelenski, "Pes etmeyeceğiz, kaybetmeyeceğiz, denizde ve havada sonuna kadar savaşacağız. Ne pahasına olursa olsun topraklarımız için savaşmaya devam edeceğiz. Ormanlarda, arazilerde, kıyılarda, sokaklarda savaşacağız." diye konuştu.



JOHNSON: PUTİN'İN GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLANA KADAR HER YÖNTEMİ UYGULAYACAĞIZ



İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği destek için İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a teşekkür eden Zelenski, Johnson'dan yaptırımlarla Rusya üzerindeki baskının artırılmasını ve İngiltere'nin Rusya'yı "terörist devlet" olarak tanımasını istedi.



Zelenski'nin ardından konuşan Johnson da ülkesinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'ya başlattığı savaş girişimi başarısız olana ve Ukrayna bir kez daha özgür olana dek diplomatik, insani ve ekonomik her yöntemi uygulayacaklarının altını çizdi.



Johnson, İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği desteği artıracağını ve Putin'in etrafındakilere ekonomik baskı uygulamayı sürdüreceğini bildirdi.