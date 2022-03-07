Zelenski'den Avrupa'ya çağrı: Rus petrolü almayın, bize savaş uçağı gönderin

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya işgaline ilişkin yeni çağrı yaptı.

Zelenski Batılı ülkelere seslenerek Rusya'dan petrol alımını durdurmalarını istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı, "Avrupa'nın kaderini Ukraynalıların direnişi belirleyecek" dedi.

Vladimir Zelenski ayrıca Batılı ülkelerden savaş uçağı yardımı talep etti.

Yaptırımların daha da sıkılaştırılmasını isteyen Zelenski Rusya'ya ithalat ve ihracatın durdurulması çağrısı da yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "İşgal devam ediyorsa ve Rusya Ukrayna’ya karşı planlarından vazgeçmiyorsa o halde yeni yaptırımlar uygulanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

PETROL FİYATLARI SIÇRADI

Haftayı 110 doların üzerinde tamamlayan brent petrol, bu sabah 30 dolar birden artarak 14 yılın zirvesine çıktı.



Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 129,85 dolardan işlem görüyor.



Cuma günü 118,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 118,11 seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 9,94 artışla 129,85 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 126,13 dolardan alıcı buldu.