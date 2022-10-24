Zelenski'den 'kirli bomba' iddialarına tepki: Bunun anlamı Rusların zaten bunları hazırladığıdır

Rusya’nın Ukrayna’nın “kirli bomba” kullanarak kendilerine karşı provokasyon düzenleme planı olduğu yönündeki iddiasına Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski sert tepki gösterdi.

Ukrayna'nın düşük güçlü nükleer bombalar kullanarak Rusya'yı kitle imha silahları kullanmakla suçlayacağına yönelik iddiaya cevap veren Zelenski, “Bu savaşta akla gelebilecek tüm pisliklerin kaynağının kim olduğunu biliyorlar. Zaporijya Nükleer Santrali'nde radyasyon tehdidiyle şantaj yapanlar kimdi? Kakhovka Hes Barajı'nı ve ünitelerini patlatarak şantaj yapan Rus ordusuydu. Fosforlu bomba, yasaklı mayınlar ve yasaklı silahlar kullanan Rusya'dır. Ukrayna her zaman iyiliğin tarafındadır" dedi.

"BUNUN ANLAMI RUSLARIN ZATEN BUNLARI HAZIRLADIĞIDIR"



Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun bugün birçok ülkeden mevkidaşını telefonla arayarak söz konusu iddiayı dile getirmesine de tepki gösteren Zelenski, "Eğer biri Avrupa'da nükleer silah kullanıyorsa o da tek bir kişidir. Ve bu kişi az önce Sergey Şoygu'ya arama yapmasını emretti. Rusya eğer arayıp iddiaya göre Ukrayna'nın hazırlıklar yaptığını söylüyorsa bunun anlamı Rusların zaten bunları hazırladığıdır. Artık dünyanın mümkün olduğunca sert tepki vermesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü bizi ne kadar güçlü desteklerlerse, bu savaş ve muhtemel Rus tehditleri o kadar erken sona erecektir" dedi.

RUSYA SAVUNMA BAKANINDAN TELEFON DİPLOMASİSİ



Şoygu, 'kirli bomba' iddialarını mevkidaşları ile görüşmüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu ile yaptığı telefon görüşmelerinde Ukrayna’nın “kirli bomba” kullanarak Rusya'ya karşı provokasyon düzenleme planı olduğunu öne sürerek, mevkidaşlarını bu konu hakkındaki endişelerini dile getirmişti.

Görüşmelerin olumlu sonuç ürettiğine dair herhangi bir işaret bulunmuyor. Ancak temaslar, nükleer silah kullanımına dair endişelerin arttığı bir dönemde Rusya ile NATO arasında, iletişim kanallarını açık olduğunu gösteriyor.

'KİRLİ BOMBA' NEDİR?

Kirli bomba, "konvansiyonel patlayıcıların radyoaktif maddelerle kullanılmasına" deniyor.



Rusya daha önce de Ukrayna'nın biyolojik silah gibi yasak silahlar kullanabileceğini iddia etmişti. O dönemde Batı, Moskova'nın bu tür silahlar kullanıp, Kiev'in üzerine atacağına dair endişelerini dile getirmişti.