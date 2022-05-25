Zelenski’den müzakere şartı: Putin’den başka hiç kimse ile görüşmem

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na hitap etti. Zelenski, savaşı bitirmek için konuşacağı tek Rus yetkilinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu vurgulayarak, aracılarla görüşmek istemediğini söyledi. Bununla birlikte Zelenski, Ukrayna'nın tüm topraklarını geri alana kadar savaşacağını ve Rusya'nın zamana karşı oynadığını sözlerine ekledi.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 25.05.2022 - 10:44

Zelenski’den müzakere şartı: Putin’den başka hiç kimse ile görüşmem

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Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı 'in savaşın nasıl sona erdirileceğini görüşmek üzere görüşmek istediği tek Rus yetkili olduğunu söyledi.

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na video bağlantısıyla seslenen Zelenski, Rusya'nın işgal altındaki Ukrayna’daki sivillere karşı savaş suçu  eylemlerinin kanıtları ışığında Rusya ile herhangi bir görüşme düzenlemenin daha zor hale geldiğini söyledi.

Rusya, Ukrayna'nın askeri yeteneklerini azaltmak için "özel bir operasyon" olarak adlandırdığı eylemde sivilleri hedef aldığını defalarca reddetti.

"HER ŞEYE PUTİN KARAR VERİYOR"

Zelenski, "Her şeye Rusya Devlet Başkanı karar veriyor. Bu savaşı kişisel olarak onsuz bitirmekten bahsediyorsak, bu karar alınamaz” diye konuştu.

3 ayı aşkın bir süredir devam eden savaşta, Ukrayna'nın birçok kenti harabeye döndü. 3 ayı aşkın bir süredir devam eden savaşta, Ukrayna'nın birçok kenti harabeye döndü.

Zelenski, savaşın başlarında Rus birliklerinin işgal ettiği bölgelerde, özellikle de Kiev dışında toplu katliamların ortaya çıkmasının, görüşmeleri ayarlamayı zorlaştırdığını ve diğer yetkililerle herhangi bir görüşmeyi reddedeceğini belirterek, “Putin dışında Rusya Federasyonu'ndan gelen hiç kimseyle herhangi bir görüşmeyi kabul edemem. Ve masada sadece tek bir mesele olmalı: Savaşın durdurulması. Başka konudaki bir görüşme için sebep yok” diye konuştu.

RUSYA VE UKRAYNA ARASINDAKİ MÜZAKERELERDEN ŞİMDİYE KADAR SONUÇ ÇIKMADI

Diğer taraftan Rus ve Ukraynalı müzakereciler, Rus kuvvetlerinin 24 Şubat’ta Ukrayna’ya girmesinden bu yana yana ara sıra görüşmeler yapıyorlar, ancak her iki taraf da müzakerelerin ilerlemediğini açıkladı. 

Zelenski, geçen hafta Ukrayna televizyonuna bir tür diplomasi olmadan savaşı durdurmanın imkansız olduğunu söyledi. Savaşın Ukraynalılar için çok büyük bir insani bedeli olduğunu vurgulayan Zelenski, ülkenin güçlerinin Kharkiv şehri yakınlarında kazanımlar elde ettiğini açıkladı. Ancak, "En kanlı durum, çok fazla insanı kaybettiğimiz Donbas'ta devam ediyor" dedi. 2014 yılında Rusya tarafından ele geçirilen ve ilhak edilen Kırım yarımadasının zorla geri alınması fikrinin yüz binlerce can kaybına yol açacağını da sözlerine ekledi.

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