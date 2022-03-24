Zelenski’den NATO'ya yardım çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, NATO Olağanüstü Zirvesi için Brüksel'de bulunan liderlere Kiev'den seslendi.



Zelenski, NATO'dan daha fazla askeri yardım isterken, “Ukrayna'nın savaş uçaklarına, tanklara, daha iyi hava ve deniz savunma silahlarına ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

“Sadece Ukrayna halkı için değil Avrupa'nın güvenliği için de savaşıyoruz, AB’ye tam üyeliği hak ettiğimizi gösterdik” diyen Zelenski konuşmasında, kanıt göstermeden Rusya'yı fosfor bombası kullanmakla suçladı.



Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya’nın daha da ileriye gidip, doğudaki NATO ülkelerini hedef almayı planladığını vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, NATO Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “20 binden fazla tankınız var ve bundan yüzde birini vermenizi, satmanızı istedik ama net cevap alamadık. Savaşta yapılan yardım çağrılarına cevap alamamak korkunç bir şey. Biz sadece yaşamak istiyoruz” dedi.