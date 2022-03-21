Zelenski'den referandum vurgusu

Ukrayna lideri Zelenski, Rusya ile ateşkes anlaşması için uzlaşılacak konuların Ukrayna halkı tarafından referandumla onaylanması gerektiğini söyledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.03.2022 - 22:57

Zelenski'den referandum vurgusu

Ukrayna Devlet Başkanı , ile muhtemel uzlaşma konularının Ukrayna’da referanduma sunulması gerektiğini söyledi.

Zelenski, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin bir NATO üyesi olmadığı halde Ukrayna’yı üyelik şartlarında desteklemeye hazır ittifak ülkeleri olduğunu vurguladı.

"HALK KARAR VERECEK"

Güvenlik garantileri dahil olmak üzere Rusya ile olası uzlaşma konularının Ukrayna’da referanduma sunulması gerektiğini belirten Zelenski şunları kaydetti:

“Müzakere ekiplerine söylediğim gibi siz tüm bu değişiklikler hakkında bahsederken ve onlar tarihi nitelikte olabilir, biz hiçbir yere gidemeyiz, referanduma geleceğiz. Uzlaşma formatına halk karar verecek ama onların ne olacağı ise bizim Rusya ile müzakerelerimizin meselesi olacak. Bu nedenle her halükarda bu yolu halkımızla birlikte yürümeye ve her şeyi yapmaya hazırım.”

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