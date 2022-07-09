Zelenski’den Türkçe Kurban Bayramı mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, video mesaj yöntemiyle Müslümanların Kurban Bayramı’nı Türkçe kutladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenski, “Müslümanlar 9 Temmuz yani yarın güneşin doğuşuyla Kurban Bayramı’nı kutlamaya başlıyor. Bu, fedakarlığı öğreten ve insanları iyi şeyler yapmaya yönlendiren özel bir bayram" diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşı üç ayı aşkın bir süredir devam ediyor.

"BİRBİRİMİZİ ÖZGÜRLEŞMİŞ KIRIM'DA AĞIRLAYACAĞIMIZ GÜNLER GELECEK"

Ukrayna Devlet Başkanı, Ukrayna’daki ve dünyadaki tüm Müslümanların bayramını kutladığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:



"Barışın yeniden kurulmasını ve kötülüğün her zaman kaybetmesini diliyorum. Kırım Tatarları da özellikle bunu umut ediyor. Birbirimizi özgürleşmiş Kırım’da ağırlayacağımız bir yılın geleceğine inanıyorum. Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun” dedi.