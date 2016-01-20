4 Mart'ta Los Angeles'ta düzenlenen Oscar ödül töreninde bu yıl Türk lezzetleri de yer aldı. Cihan Kıpçak Oscar mutfağında yer alan ilk Türk şef oldu ve Türk lezzetlerinden örnekler sundu. Şef Kıpçak, birbirinden ünlü oyuncular, yönetmenler için hangi seçimleri yaptığını ve hazırladığı yemeklerin gördüğü ilgiyi anlattı.
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