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İstanbul'da geçersiz oylar sayılıyor (O ilçeler hangileri?)
03.04.2019 - 12:26

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Bana intikal eden bilgiye göre, geçersiz oyların tekrar sayılması istenmiş, buna karar vermişler. Bu ilk defa alınan bir karar değil. Bundan önceki seçimlerde de ilçe seçim kurullarımız yeniden sayım kararı verip de bu sayım kararı üzerine sayımlar yeniden başladığında bir yerde bu sayımın artık kesilemeyeceğine, sonuna kadar gidilmesi gerektiğine karar verildi. İstanbul'daki hadise de budur" ifadelerini kullandı. NTV ekibinden Osman Terkan, canlı yayında son durumu anlattı.

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