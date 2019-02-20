Seçime doğru Mersin krizi (İYİ Parti CHP'nin adayını mı destekleyecek?)

İYİ Parti’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Burhanettin Kocamaz yerel seçimlerde aday olamadı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Burhanettin Kocamaz'ın aday olamamasına ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bu hain kumpas aramızdan birilerinin ihmali gibi gösterildi. Bu bir ihmal, sorumsuzluk değildir... Tereddütünüz olmasın. Bu gerçeği herkes görecek. Burhanettin Başkan yeniden Mersin’e iyi gelecek'' ifadelerini ikullandı. NTV ekibinden Sibel Aksoy, canlı yayında son durumu aktardı. (Seçime Doğru, NTV)