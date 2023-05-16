BETİMAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı NTV'de yanıtladı: İkinci turda seçimin galibi kim olacak?
Seçim sonuçlarını çok yakın tahmin eden BETİMAR Araştırma, Erdoğan'ın yüzde 49,1, Kılıçdaroğlu'nun yüzde 45 oy alacağını öngördü. BETİMAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, seçim sonuçlarını NTV canlı yayınında değerlendirdi. Seçmen kime, ne mesaj verdi? Meclis seçimi ne söylüyor? İkinci turda seçimin galibi kim olacak? İşte bu soruların yanıtları...
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