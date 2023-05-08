Celal Adan NTV'nin sorularını yanıtladı

MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, NTV'de Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı. İlk turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52-53 oy alacağını ifade eden Adan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na mitingde taşlı saldırıya da değindi. Adan, "Bu olay üzücü olmuştur. Bugün yarın sebepler açıklanır." şeklinde konuştu.
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