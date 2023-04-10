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CHP ve İYİ Parti'nin liste ortaklığı: CHP'li Oğuz Kaan Salıcı NTV yayınında anlattı

CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, NTV yayınında soruları yanıtladı. Salıcı, CHP milletvekili aday listesinin hazırlığı sürecinde yaşananları anlattı.

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