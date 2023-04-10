CHP ve İYİ Parti'nin liste ortaklığı: CHP'li Oğuz Kaan Salıcı NTV yayınında anlattı
CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, NTV yayınında soruları yanıtladı. Salıcı, CHP milletvekili aday listesinin hazırlığı sürecinde yaşananları anlattı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.