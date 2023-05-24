Oy kullanırken nelere dikkat edilmeli?

Pazar günü Türkiye seçimin ikinci turu için bir kez daha sandık başına gidiyor. Seçimin ilk turunda 1 milyondan fazla oy geçersiz sayıldı. Peki oyun geçerli olması için nelere dikkat edilmeli? NTV ekibinden Öykü Tüccar, seçmenin oy kullanma işlemini nasıl gerçekleştireceğini adım adım anlattı.

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