Oy kullanırken nelere dikkat edilmeli?

Pazar günü Türkiye seçimin ikinci turu için bir kez daha sandık başına gidiyor. Seçimin ilk turunda 1 milyondan fazla oy geçersiz sayıldı. Peki oyun geçerli olması için nelere dikkat edilmeli? NTV ekibinden Öykü Tüccar, seçmenin oy kullanma işlemini nasıl gerçekleştireceğini adım adım anlattı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.