Piyasalarda gözler ikinci turda: 28 Mayıs'a kadar piyasa nasıl hareket eder?

İkinci tur Cumhurbaşkanı seçimleri 28 Mayıs tarihinde yapılacak. Peki piyasalarda yön ne olur? Merkez Bankası'ndan sıkılaştırıcı adımlar gelir mi? Ekonomi ve piyasalarda beklentiler ne? Finansal Danışman Tuncay Turşucu, NTV canlı yayınında bu soruları yanıtladı.

NTVPARA HABERLERİ