Adım Adım Sağlık 16 Haziran 2018

Sunuculuğunu Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy’un üstlendiği “Adım Adım Sağlık” bu hafta; “beyinde sıvı birikmesi olan hidrosefalinin endoskopik yöntemleri, endoskopik göğüs cerrahisi ve yediklerimiz görüşümüzü etkiler mi?” deneyi ekrana taşınıyor.
Koruyucu ve önleyici sağlık algısını oluşturmak, sağlıkta doğru bilinen yanlışları düzeltmek için yola çıkan programda bu hafta; beyinde sıvı birikmesi olan hidrosefalinin endoskopik yöntemlerle tedavisine, göğüs cerrahisinde kapalı ameliyatların avantajlarına ve bitter çikolata yiyerek daha iyi görüp göremeyeceğimize yer veriliyor.
“Adım Adım Sağlık” Prof. Dr. Murat Aksoy’un keyifli sunumuyla 16 Haziran Cumartesi 09.15’te NTV’de.