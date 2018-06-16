NTV

Adım Adım Sağlık 16 Haziran 2018
16.06.2018 - 09:52

Sunuculuğunu Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy’un üstlendiği “Adım Adım Sağlık” bu hafta; “beyinde sıvı birikmesi olan hidrosefalinin endoskopik yöntemleri, endoskopik göğüs cerrahisi ve yediklerimiz görüşümüzü etkiler mi?” deneyi ekrana taşınıyor.
Koruyucu ve önleyici sağlık algısını oluşturmak, sağlıkta doğru bilinen yanlışları düzeltmek için yola çıkan programda bu hafta; beyinde sıvı birikmesi olan hidrosefalinin endoskopik yöntemlerle tedavisine, göğüs cerrahisinde kapalı ameliyatların avantajlarına ve bitter çikolata yiyerek daha iyi görüp göremeyeceğimize yer veriliyor.
“Adım Adım Sağlık” Prof. Dr. Murat Aksoy’un keyifli sunumuyla 16 Haziran Cumartesi 09.15’te NTV’de.

Diğer Videolar

tümünü göster
vlcsnap-2018-06-09-12h43m31s42.png

Adım Adım Sağlık 9 Haziran 2018

 09.06.2018 - 13:09
vlcsnap-2018-06-02-13h32m39s119.png

Adım Adım Sağlık 2 Haziran 2018

 02.06.2018 - 13:41
vlcsnap-2018-05-26-13h02m49s90.png

Adım Adım Sağlık 26 Mayıs 2018

 26.05.2018 - 13:11
vlcsnap-2018-05-12-11h49m18s32.png

Adım Adım Sağlık 12 Mayıs 2018

 12.05.2018 - 11:56

Öneriler

NTV VİDEO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP