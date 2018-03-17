Adım Adım Sağlık 17 Mart 2018

Başınız neden dönüyor, vertigo hakkında bilmedikleriniz?
Kış hastalıkları ile nasıl başa çıkarız?
Varislerden nasıl kurtulursunuz?
Sunuculuğunu Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy'un üstlendiği "Adım Adım Sağlık", en merak edilen konularla NTV'de.
Koruyucu ve önleyici sağlık algısını oluşturmak, sağlıkta doğru bilinen yanlışları düzeltmek için yola çıkılan programda bu haftada farklı konular masaya yatırılıyor.
"Adım Adım Sağlık" Prof. Dr. Murat Aksoy'un keyifli sunumuyla 17 Mart Cumartesi 09.15'te NTV'de.