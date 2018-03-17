NTV

Adım Adım Sağlık 17 Mart 2018
17.03.2018

Başınız neden dönüyor, vertigo hakkında bilmedikleriniz?
Kış hastalıkları ile nasıl başa çıkarız?
Varislerden nasıl kurtulursunuz?
Sunuculuğunu Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy'un üstlendiği "Adım Adım Sağlık", en merak edilen konularla NTV'de.
Koruyucu ve önleyici sağlık algısını oluşturmak, sağlıkta doğru bilinen yanlışları düzeltmek için yola çıkılan programda bu haftada farklı konular masaya yatırılıyor.
"Adım Adım Sağlık" Prof. Dr. Murat Aksoy'un keyifli sunumuyla 17 Mart Cumartesi 09.15'te NTV'de.

Diğer Videolar

tümünü göster
vlcsnap-2018-03-10-12h39m45s194

Adım Adım Sağlık 10 Mart 2018

 10.03.2018
vlcsnap-2018-03-03-13h37m31s185

Adım Adım Sağlık 3 Mart 2018

 03.03.2018
vlcsnap-2018-02-24-12h29m42s119

Adım Adım Sağlık 24 Şubat 2018

 24.02.2018
vlcsnap-2018-02-10-12h21m46s119

Adım Adım Sağlık 10 Şubat 2018

 10.02.2018

Öneriler

NTV VİDEO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP