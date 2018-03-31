Adım Adım Sağlık 31 Mart 2018

Beslenme şeklimiz bağırsak mikrobiyotamızı etkiler mi?
Başımız neden ağrıyor?
Tüm yönleriyle kadınların korkulu rüyası polikistik over sendromu...
Sunuculuğunu Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy'un üstlendiği "Adım Adım Sağlık", en merak edilen konularla NTV'de.
Koruyucu ve önleyici sağlık algısını oluşturmak, sağlıkta doğru bilinen yanlışları düzeltmek için yola çıkılan programda bu hafta da farklı konular masaya yatırılıyor.
"Adım Adım Sağlık" Prof. Dr. Murat Aksoy'un keyifli sunumuyla 31 Mart Cumartesi 09.15'te NTV'de.