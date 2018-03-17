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Avrupa'dan Anadolu'ya Lezzetler 17 Mart 2018
17.03.2018

Bir şef, bir yönetmen...
Wilco van Herpen ve Yüksel Aksu, Anadolu'yu yeniden keşfediyor.
"Avrupa'dan Anadolu'ya Doğal Lezzetlerin İzinde" bu hafta Gaziantep'te. Gaziantep tarihin içinde bir yolculuğa çıkan ikili Avrupa Birliği destekli solar tekneyle Halfeti sularına açılıyor. Wilco van Herpen ve Yüksel Aksu, Halfeti'de yöresel malzemelerle yemek yapmayı da ihmal etmiyor.
Dostluk, eğlence, keşif, farklılık, sıcacık sohbetler ve lezzetli yemekler "Avrupa'dan Anadolu'ya Doğal Lezzetlerin İzinde" ile 17 Mart Cumartesi 11.15'te NTV'de.

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