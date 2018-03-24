Avrupa'dan Anadolu'ya Lezzetler 24 Mart 2018

Bir şef, bir yönetmen...
Wilco van Herpen ve Yüksel Aksu, Anadolu'yu yeniden keşfediyor.
"Avrupa'dan Anadolu'ya Doğal Lezzetlerin İzinde" bu hafta Kınalıada'da. İkili önce Avrupa Birliği sivil düşün programının desteğiyle Kınalıada'da sokak hayvanlarını besleyen gönüllülerle buluşuyor sonra adayı keşfediyor. Burgazada'nın sembolü edebiyatçı Sait Faik Abasıyanık'ın müze haline getirilen evini de ziyaret eden ikili, geleneksel bir ada evinde yemek yapmayı da ihmal etmiyor.
Dostluk, eğlence, keşif, farklılık, sıcacık sohbetler ve lezzetli yemekler "Avrupa'dan Anadolu'ya Doğal Lezzetlerin İzinde" ile 24 Mart Cumartesi 11.15'te NTV'de.