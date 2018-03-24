NTV

Avrupa'dan Anadolu'ya Lezzetler 24 Mart 2018
24.03.2018

Bir şef, bir yönetmen...
Wilco van Herpen ve Yüksel Aksu, Anadolu'yu yeniden keşfediyor.
"Avrupa'dan Anadolu'ya Doğal Lezzetlerin İzinde" bu hafta Kınalıada'da. İkili önce Avrupa Birliği sivil düşün programının desteğiyle Kınalıada'da sokak hayvanlarını besleyen gönüllülerle buluşuyor sonra adayı keşfediyor. Burgazada'nın sembolü edebiyatçı Sait Faik Abasıyanık'ın müze haline getirilen evini de ziyaret eden ikili, geleneksel bir ada evinde yemek yapmayı da ihmal etmiyor.
Dostluk, eğlence, keşif, farklılık, sıcacık sohbetler ve lezzetli yemekler "Avrupa'dan Anadolu'ya Doğal Lezzetlerin İzinde" ile 24 Mart Cumartesi 11.15'te NTV'de.

Diğer Videolar

tümünü göster
vlcsnap-2018-03-17-13h48m40s121.png

Avrupa'dan Anadolu'ya Lezzetler 17 Mart 2018

 17.03.2018
vlcsnap-2018-03-11-11h57m35s32

Avrupa'dan Anadolu'ya Lezzetler 10 Mart 2018

 11.03.2018
vlcsnap-2018-03-10-12h14m10s207

Avrupa'dan Anadolu'ya Lezzetler 3 Mart 2018

 10.03.2018
vlcsnap-2018-02-24-14h39m27s151

Avrupa'dan Anadolu'ya Lezzetler 24 Şubat 2018

 24.02.2018

Öneriler

NTV VİDEO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP