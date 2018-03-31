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Avrupa'dan Anadolu'ya Lezzetler 31 Mart 2018
31.03.2018

Bir şef, bir yönetmen...
Wilco van Herpen ve Yüksel Aksu, Anadolu'yu yeniden keşfediyor.
"Avrupa'dan Anadolu'ya Doğal Lezzetlerin İzinde" bu hafta Şanlıurfa'da. Avrupa Birliği destekli sürdürülebilir turizm projesi için kente giden Wico van Herpen ve Yüksel Aksu, Şanlıurfa'nın tarihinde yolculuğa çıkıyor. Harran'ın kendine has evlerini gören bir manzarada yemek yapan ikili meşhur sıra gecesine katılmayı da ihmal etmiyor.
Dostluk, eğlence, keşif, farklılık, sıcacık sohbetler ve lezzetli yemekler "Avrupa'dan Anadolu'ya Doğal Lezzetlerin İzinde" ile 24 Mart Cumartesi 11.15'te NTV'de.

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