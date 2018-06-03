Ayrıcalıklı Rotalar 2 Haziran 2018

Profesyonel rehber, tarihçi ve yazar Saffet Emre Tonguç, Türkiye ve dünyanın ayrıcalıklı noktalarını keşfetmek için yeniden yola çıkıyor.
Rotasını İspanya'ya çeviren Saffet Emre Tonguç, başkent Madrid'i ve ayrıcalıklarını keşfediyor. Kentin ünlü meydanlarının hikayelerinin izini süren Tonguç, meşhur alışveriş caddesi Gran Via'ya yolu düşeceklere tüyo veriyor. Madrid'in en eski lokantalatından Botin'e gidip kraliyet sarayının görkemini ekrana getiren Saffet Emre Tonguç, Picasso'nun en çarpıcı eserlerinden Guernica'nın sergilendiği Reina Sofia Müzesi'ni ziyaret etmeyi ihmal etmiyor.
Ayrıcalıklı Rotalar, 2 Haziran Cumartesi 10.15'te NTV'de.