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Ayrıcalıklı Rotalar 27 Mayıs 2018
27.05.2018 - 09:31

Profesyonel rehber, tarihçi ve yazar Saffet Emre Tonguç, Türkiye ve dünyanın ayrıcalıklı noktalarını keşfetmek için yeniden yola çıkıyor.
Rotasını Küba ve Karayiplere çeviren Saffet Emre Tonguç, egzotik tatil noktalarını ve farklı kültürleri gemi yolculuğuyla deneyimliyor. Havana’nın sahilinde ünlü yazar Ernest Hemingway’in izini sürerek macerasına başlayan Tonguç; Meksika’dan, Jamaika ve Cayman Adalarına uzanıyor. Meksika’nın Costa Maya sahilinde Maya kalıntılarını ekrana getiren Tonguç, Jamaika’da köleliğin tarihinde kaybolup doğa harikası şelaleleri geziyor. Tonguç Cayman Adalar’ındaki plajları ziyaret edip yöresel lezzetleri tatmayı da ihmal etmiyor.
Ayrıcalıklı Rotalar, 27 Mayıs Pazar 09.15’te NTV’de.

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