Ayrıcalıklı Rotalar 4 Ekim 2019

05.10.2019 - 10:57

Profesyonel rehber, tarihçi ve yazar Saffet Emre Tonguç, Türkiye ve dünyanın ayrıcalıklı noktalarını keşfetmek için yeniden yola çıkıyor. Ayrıcalıklı Rotalar, her Cuma 21.15'te NTV'de.

Ayrıcalıklı Rotalar bu hafta; Mazisi 7 bin yıl öncesine dayanan Akdeniz'in ortasındaki dünyanın en küçük ülkelerinden Malta'ya gidiyor.

Malta, yeryüzünde kilometrekare başına en çok kültürel ve tarihi mirasa sahip yerlerden biri... O dönemin Maltalıları binlerce yılın ardından bile bugün hala ayakta olan yapılar yapmış. Göbeklitepe bulunana dek en eski yapı kabul edilen Malta Monolitleri 5 bin 600 yaşında.

Malta; Akdeniz'in ortasındaki Malta'ya Fenikeliler'den Kartacalılara, Romalılar'dan Bizans'a herkese ev sahipliği yapmış. Ada, 870 yılında Arapların olmu��. Ülkenin yüzde 60'ı Arapça konuşuyor.

Farklı kültürler sayesinde en zarif kentlerden biri olan Malta hakkında merak edilen her şey Ayrıcalıklı Rotalar'da ekrana geliyor.

Ayrıcalıklı Rotalar, 4 Ekim Cuma 21.15'te NTV'de.