Ayrıcalıklı Rotalar 9 Haziran 2018

Profesyonel rehber, tarihçi ve yazar Saffet Emre Tonguç, Türkiye ve dünyanın ayrıcalıklı noktalarını keşfetmek için yeniden yola çıkıyor. Rotasını Akdeniz'e çeviren Saffet Emre Tonguç; İtalya, İspanya ve Fransa'nın limanlarını dolaşıyor. İtalya'nın Cenova kentinden başlayan Tonguç, kaşiflerin kentinde tarihin izinde bir yolculuk yapıyor. Cannes yakınlarındaki St Paul de Vence kasabasında sanat galerileri arasında dolaşan Tonguç, Palma de Mallorca'nın meşhur katedralini köşe bucak geziyor. Son durak olarak da Barcelona'ya giden Tonguç, ünlü mimar Gaudi'nin tasarladığı Sagrada Familia, Güell Parkı ve Casa Mila'yı bilinmeyenleriyle birlikte anlatıyor. Ayrıcalıklı Rotalar, 9 Haziran Cumartesi 10.15'te NTV'de.