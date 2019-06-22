Ayrıcalıklı Rotalar/Antalya 21 Haziran 2019

22.06.2019 - 10:24

Profesyonel rehber, tarihçi ve yazar Saffet Emre Tonguç, Türkiye ve dünyanın ayrıcalıklı noktalarını keşfetmek için yeniden yola çıkıyor. Ayrıcalıklı Rotalar, her Cuma 21.15'te NTV'de. Saffet Emre Tonguç, bu hafta güneşin başkenti, sarı sıcak Antalya'yı geziyor. Sadece deniz tatili için değil, tarihin sayfalarında kaybolmak için de tercih edilen Antalya'nın Phaselis Antik Kenti, Olympos, Manavgat'tan Finike Körfezi'ne kadar Akdeniz'in cennet koylarına kuşbakışı seyir imkanı sunan Avrupa'nın en uzun teleferikleriği, 1988'de Avrupa Konseyi'nden Yılın Müzesi ödülünü alan Antalya Müzesi ve Kaleiçi'nin rengarenk evleri Saffet Emre Tonguç'un anlatımıyla ekrana geliyor. Ayrıcalıklı Rotalar, 21 Haziran Cuma 21.15'te NTV'de.