Ayrıcalıklı Rotalar: Bayburt-Erzurum (Yakutiye Medresesi-Taşhan)

Profesyonel rehber, tarihçi ve yazar Saffet Emre Tonguç, Türkiye ve dünyanın ayrıcalıklı noktalarını keşfetmek için yeniden yola çıkıyor. Ayrıcalıklı Rotalar, her Cumartesi 21.15’te NTV’de. Ayrıcalıklı Rotalar bu hafta; Kurtuluş Savaşı'nın fitilinin ateşlendiği, Anadolu'nun en eski yerleşimlerinden birine, Dadaşlar Diyarı’na, sonra da yanıbaşında Baksı Müzesi’yle sanatla can bulan Karadeniz'in şirin kenti Bayburt'a gidiyor. Ayrıcalıklı Rotalar, 16 Kasım Cumartesi 21.15’te NTV’de.
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