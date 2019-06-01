Ayrıcalıklı Rotalar/Bursa 31 Mayıs 2019

01.06.2019 - 08:53

Profesyonel rehber, tarihçi ve yazar Saffet Emre Tonguç, Türkiye ve dünyanın ayrıcalıklı noktalarını keşfetmek için yeniden yola çıkıyor. Ayrıcalıklı Rotalar, her Cuma 21.15’te NTV’de.

Saffet Emre Tonguç, bu hafta binlerce yıllık geçmişe sahip olan kervansarayları, yüz yıllık camileri, hanları, hamamlarıyla ünlü Bursa'yı geziyor.

Osmanlı sultanları tarafından Bursa’da yaptırılan son külliye Muradiye Külliyesi ile başlayıp çinileri ile şehrin mücevheri gibi ışıldayan Yeşil Türbe'yi ve süslemeleriyle meşhur Yeşil Camii'yi ekrana getiriyor.

Tonguç ayrıca, 9 bin metrekare genişliği ve küre formundaki yapısıyla dünyanın tam panoramik en büyük müzesine giderek Bursa’nın fethini izliyor, yaklaşık 600 yaşındaki dünyanın en eski çarşılı köprülerinden Irgandı Köprüsü'nü ve 20 kubbeli Ulu Camii’yi ziyaret ederek tarihten günümüze bir yolculuk yapıyor.

Ayrıcalıklı Rotalar, 31 Mayıs Cuma 21.15’te NTV’de.