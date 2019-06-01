NTV

Ayrıcalıklı Rotalar/Bursa 31 Mayıs 2019
01.06.2019 - 08:53

Profesyonel rehber, tarihçi ve yazar Saffet Emre Tonguç, Türkiye ve dünyanın ayrıcalıklı noktalarını keşfetmek için yeniden yola çıkıyor. Ayrıcalıklı Rotalar, her Cuma 21.15’te NTV’de.
Saffet Emre Tonguç, bu hafta binlerce yıllık geçmişe sahip olan kervansarayları, yüz yıllık camileri, hanları, hamamlarıyla ünlü Bursa'yı geziyor.
Osmanlı sultanları tarafından Bursa’da yaptırılan son külliye Muradiye Külliyesi ile başlayıp çinileri ile şehrin mücevheri gibi ışıldayan Yeşil Türbe'yi ve süslemeleriyle meşhur Yeşil Camii'yi ekrana getiriyor. 
Tonguç ayrıca, 9 bin metrekare genişliği ve küre formundaki yapısıyla dünyanın tam panoramik en büyük müzesine giderek Bursa’nın fethini izliyor, yaklaşık 600 yaşındaki dünyanın en eski çarşılı köprülerinden Irgandı Köprüsü'nü ve 20 kubbeli Ulu Camii’yi ziyaret ederek tarihten günümüze bir yolculuk yapıyor.
Ayrıcalıklı Rotalar, 31 Mayıs Cuma 21.15’te NTV’de.

Diğer Videolar

tümünü göster
mirabell.jpg

"Neşeli Günler" müzikalinin izinde Mirabell Sarayı ve Bah...

 27.05.2019 - 16:22
hellburnn.jpg

Eğlence temalı çeşmeleriyle tanınan Hellbrunn Sarayı

27.05.2019 - 16:08
salzburghallstat.jpg

İşte 800 kişinin yaşadığı ama senede 1 buçuk milyon turis...

 27.05.2019 - 16:01
vlcsnap-2019-05-21-16h58m19s244.png

Ayrıcalıklı Rotalar 24 Mayıs Cuma NTV'de başlıyor!

 21.05.2019 - 17:00

Öneriler

NTV VİDEO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP